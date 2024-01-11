ПСБ присоединил СМП Банк

ПСБ успешно завершил процедуру присоединения СМП Банка. За короткий период проведена работа по централизации IT-инфраструктуры, объединению баз клиентов, перестройке бизнес-процессов банков.

Все обязательства СМП Банка будут в полном объеме исполняться ПСБ. Обслуживание клиентов в рамках действующих договоров сохраняется на прежних условиях.

Сделка способствует стратегическим задачам ПСБ по масштабированию универсальной бизнес-модели, а также дополняет линейку финансовых сервисов группы ПСБ за счет страховых услуг. В рамках стратегии развития ПСБ укрепляет рыночные позиции как путем органического роста, так и за счет приобретения других банков с комплементарным профилем бизнеса. Присоединение к технологичным сервисам и комплексным решениям ПСБ расширит спектр доступных финансовых услуг для клиентов СМП Банка и позволит им пользоваться всеми преимуществами обслуживания в крупной системно значимой кредитной организации.