Байкальский банк получил одну из значимых наград в финансовой отрасли России

Байкальский банк стал победителем Национальной банковской премии в номинации «Спецпроект» за 2023 год.

Диплом престижной премии и статуэтку «Крылатый лев» за 2023 год принес проект «SCAI коучинг на Байкале» команды блока «Люди и культура». Этот проект объединил различные HR-инструменты для достижения бизнес-целей. Результатом работы стал рост информированности и участия в принимаемых решениях команды Байкальского банка.

«В Байкальском банке освоили новую методологию и внедрили ее первыми в Сбере. Современные вызовы заставляют искать новые подходы в работе с персоналом. Новаторством в проекте “SCAI коучинг на Байкале” стало решение “Командный коучинг”. Это формат групповой работы, при котором бережно выслушивается и прорабатывается мнение каждого члена команды для достижения общих целей», — Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка Сбербанка.

Национальная банковская премия учреждена в 2005 году Ассоциацией российских банков и Национальным банковским журналом NBJ. Награду премии символизирует статуэтка крылатого льва, прообразом которого стали скульптуры грифонов — стражей сокровищ, украшающих знаменитый Банковский мост в Санкт-Петербурге.

Ежегодная премия присуждается субъектам финансового рынка: международным коммерческим банкам и банкам России, страховым, инвестиционным, брокерским, IT и ИБ компаниям за различные достижения в финансовой сфере и успехи в развитие отрасли.

Организаторы Национальной банковской премии Ассоциация российских банков и редакция Национального банковского журнала.