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Путин: Экономика России стала первой в Европе

Рост ВВП страны по итогам 2023 года может превысить 4%. Слова президента Владимира Путина передает РБК.

Президент России принял участие во встрече с дальневосточными предпринимателями, в ходе которой рассказал, что за 2022 год падение ВВП на душу населения оказалось меньше прогнозируемого уровня в 2,1% и составило 1,2%. На вопрос председателя «Деловой России» Алексея Репика о возможности превышения этого показателя 4% по итогам 2023 года Путин ответил утвердительно.

Президент также назвал удивительными результаты российской экономики. «Вроде бы нас со всех сторон душат, давят, а мы стали по объему экономики в целом первые в Европе. Мы обогнали ФРГ. И заняли пятое место в мире. Китай, США, Индия, Япония, Россия. В Европе номер один», – заявил он.

Напомним, что на последнем заседании регулятор повысил ключевую ставку до 16%. «Текущее инфляционное давление остается высоким. По итогам 2023 года годовая инфляция ожидается вблизи верхней границы прогнозного диапазона 7,0–7,5%. При этом рост ВВП в 2023 году, по оценке Банка России, сложится выше октябрьского прогноза и превысит 3%», – сказано в сообщении.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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