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Иркутяне чаще обновляли гаджеты в 2023 году

МТС проанализировала рынок смартфонов в России, в том числе в Иркутской области. По итогам 2023 года в стране было продано на 26% больше устройств, чем годом ранее. Результаты продаж на российском рынке стали вторыми по выручке и количеству проданных смартфонов за последние пять лет.

По мнению аналитиков МТС, главным фактором, повлиявшим на высокие результаты продаж, стал отложенный спрос. Так, в последние два года покупатели старались повременить с покупкой смартфонов в связи с появлением новых экономических факторов. В свою очередь, ритейлеры смогли не только перестроить логистические цепочки, но и обеспечить непрерывную маркетинговую активность. Еще одна причина – стремительное расширение предложений в различных ценовых сегментах китайскими производителями, которые активно замещают бренды из других стран. 

В 2023 году по сравнению с предыдущим годом продажи смартфонов увеличились на 26% в штуках и на 22% в деньгах. Средняя цена смартфонов снизилась на 3% за счёт высокого роста в сегменте до 10 тыс. рублей – за год он увеличился в 1,5 раза. Сейчас на него приходится 37% продаж в штуках. Также аналитики зафиксировали рост продаж на 50% в сегменте 30-40 тыс. (5% рынка) и в сегменте дороже 80 тыс. рублей (5% рынка).

Китайские бренды продолжают укреплять свои позиции. По итогам 2023 года их доля в штуках и в деньгах составила 81% и 50% соответственно, что на 10% и 5% больше, чем год назад.

Топ-5 брендов в штуках итогам 2023 года: 

  1. Xiaomi – 30%
  2. TECNO – 14%
  3. Samsung и Realme – по 11%
  4. Infinix – 10%
  5. Apple – 8%

Среди самых популярных моделей в штуках по итогам 2023 года лидирует Redmi (Xiaomi) – на этот бренд приходится семь устройств в топ-10. В деньгах самым популярным брендом стал Apple c аналогичным показателем в топ-10.

Топ-10 самых продаваемых моделей в штуках:

  1. Redmi 9A 32 GB
  2. Redmi A2 PLUS 64 GB
  3. Redmi 12C 128 GB
  4. Redmi NOTE 12 128 GB
  5. Tecno SPARK 10C 64 GB
  6. Redmi 12C 64 GB
  7. Redmi NOTE 12 128 GB
  8. Infinix HOT 30I 128 GB
  9. iPhone 13 128 GB
  10. Redmi 10C 128 GB

/ Сибирское Информационное Агентство /
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