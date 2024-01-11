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«Первичка» или «вторичка»? Какое жилье чаще покупают жители Иркутской области?

В 2023 году жители Иркутской области приобретали жилье на вторичном рынке примерно в шесть раз чаще, чем на первичном. Об этом свидетельствует статистика Росреестра.

Так, если на первичном рынке было зарегистрировано более 10 тысяч договоров участия в долевом строительстве, причем основная доля традиционно выпала на  Иркутск (87%) и Иркутский район (7%), то на вторичном рынке зарегистрировано 63 тысячи прав, из них только 23%  пришлось на Иркутск.

Напомним, что цены на новостройки в Иркутске по итогам 2023 года выросли на 12%,  до 133 тысяч рублей за квадратный метр. На вторичном рынке cредние цены увеличились на 7%, до 116 тысяч рублей за квадрат.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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