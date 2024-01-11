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Бассейн появится в суворовском военном училище Иркутска

Учебное заведение посетили мэр Руслан Болотов и губернатор Игорь Кобзев.

В ходе визита они осмотрели внутренние помещения бассейна, который планируется открыть до конца квартала. Здесь размещена чаша на четыре дорожки по 25 метров и разминочный зал, душевые и раздевалки.

К завершению близятся работы и в помещениях для творческих кружков и спортивных секций, в том числе для хоровой студии и студии танцев.

Обустроены также большой спортивный зал, две волейбольные площадки, тренажерный, гимнастический залы и зал борьбы. Все это размещается в одном корпусе, который соединен переходом со спальными помещениями учебного здания.

Напомним, единственное в Сибирском федеральном округе Суворовское военное училище открылось в Иркутске 1 сентября 2023 года. Оно создано специалистами «Военно-строительного комплекса» Минобороны на площадке бывшего Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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