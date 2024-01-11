«Иркутскую Иордань» обустраивают на заливе Якоби

В областном центре это будет единственное разрешенное место для купания в Крещение Господне 19 января. Об этом рассказали в мэрии.

В акватории водохранилища уже сделали снежные ограждения, нанесли разметку на месте будущих прорубей. Их будет три – две для купания и одна для забора воды. Также запланирована установка ледяных скульптур. Работы выполняют прихожане храма Александра Невского, волонтеры, сотрудники театра народной драмы. Они приглашают всех неравнодушных иркутян присоединиться к подготовительным мероприятиям ежедневно с 11:00.

В ночь с 18 на 19 января купание запрещено. Праздничное мероприятие начнется с крестного хода от храма до иордани. После освещения купели можно будет искупаться и набрать воды. В ночь на 20 января иордань будет засыпана снегом.