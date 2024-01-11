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Недельные расходы россиян ушли на каникулы

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, первая неделя наступившего года ознаменовалась как снижением величины среднего чека, так и общим сокращением повседневных расходов.

Так в период с 1 по 7 января среднестатистическая российская семья потратила на повседневные расходы 6274 руб., что на 2721 руб. меньше, чем в последнюю предновогоднюю неделю.

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Таким образом, индекс покупательской активности (ИПА) получил значение в 214,6%, сократившись на 30,2% относительно 52 недели 2023 года. По сравнению с аналогичной неделей прошлого года объем недельных расходов вырос на 853 руб. или на 13,5%.

Резкое снижение недельных расходов на первой семидневке года, как видно из диаграммы 1, является ежегодным трендом. И даже нынешнее снижение ИПА более чем на 30% нельзя назвать беспрецедентным. Так, в 2020 году разница между расходами с последней неделей 2019 года составила 35,4%. В прошлом году снижение расходов на первой неделе относительно предыдущего периода фиксировалось на уровне 21,3%.

В нынешнем году такое ощутимое сокращение недельных расходов может объясняться, в первую очередь, высокой базой последней недели ушедшего года, когда предпраздничная покупательская активность россиян, начавшаяся еще в начале ноября, достигла апогея.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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