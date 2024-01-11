Мошенники убедили иркутскую студентку взять в кредит 400 тысяч рублей и отправить им

Студентка одного из университетов Иркутска стала жертвой мошенников. Аферисты убедили девушку взять в кредит более 400 тысяч рублей и отправить на их счета. Об этом рассказали в пресс-службе региональной полиции.

Горожанке позвонил незнакомец и преставился сотрудником «службы безопасности банка». Во время беседы он пояснил, что неизвестные пытаются от имени студентки взять кредит и украсть эти сбережения.

«Злоумышленник пояснил, что для сохранности средств необходимо оформить "зеркальный кредит" и перевести деньги на "резервный счет"», – пояснили в ведомстве.

21-летняя девушка доверилась злоумышленникам и выполнила указанные действия. Ведется поиск аферистов.