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Банковский вклад или квартира? Аналитики подсчитали, куда выгоднее вкладывать средства в 2024 году

Сейчас инвесторы-рантье могут рассчитывать в среднем на доходность в 5,8%*, в то время как средние ставки по депозитам превышают 10%. Средний срок окупаемости квартиры – 17 лет, это четверть от средней продолжительности жизни в России, подсчитали аналитики ЦИАН.

– Средний уровень доходности от сдачи в аренду однокомнатной квартиры, приобретенной на вторичном рынке в крупных городах РФ в январе 2024 г. составляет 5,8%. По сравнению с предыдущими годами это не очень высокое значение – в 2019-2020 гг. доходность превышала 7%, в 2021 г. – 6%. При этом постепенное повышение ключевой ставки во второй половине 2023 г. привело к улучшению условий по банковским депозитам. В октябре 2023 г. (последний месяц, за который есть данные ЦБ) средняя ставка по вкладу сроком от года в РФ составила 10,14%. К началу 2024 г. значение будет еще выше, – поясняют эксперты.

Таким образом, сейчас покупать квартиру с целью сдачи в аренду менее выгодно, чем положить имеющиеся средства под процент в банк.

– Реальная доходность от сдачи в аренду еще ниже расчетной, т.к. в стоимости квартиры не учитываются косвенные расходы – затраты на ремонт, часть коммунальных платежей, налоги, а также поправка на возможный простой помещения без арендаторов, – подчеркивают аналитики.

Для сравнения, в 2019-2021 гг. доходность от сдачи в аренду была на уровне доходности от банковских депозитов, а в некоторые месяцы даже выше.

Больше всех зарабатывают рантье в “столицах” и на Дальнем Востоке. В среднем по крупным городам РФ годовая аренда обходится в ~290 тыс. рублей. Больше всего на сдаче в аренду в абсолютном выражении могут зарабатывать рантье из Москвы (662 тыс. рублей за год), Санкт-Петербурга, Сочи и Хабаровска (более 400 тыс. рублей за год).

В Иркутске доходность от сдачи квартиры составляет 5,5%, в Красноярске – 6,3%, в Москве – 5,2%, При этом максимальные ставки по банковским вкладам находятся на уровне 15-18% годовых.

Доходность и окупаемость квартир в аренду в крупных городах РФ

Город

Средняя ставка аренды 1-к. квартиры, тыс. руб. в месяц (янв.24)

Средняя стоимость 1-к. квартиры, млн руб. (янв.24)

Доходность

Срок окупаемости, лет

янв.23

янв.24

янв.23

янв.24

Хабаровск

34,0

5,13

6,3%

8,0%

19

13

Пермь

24,6

3,93

6,3%

7,5%

23

13

Новосибирск

28,0

4,63

6,2%

7,3%

16

14

Ростов-на-Дону

27,4

4,87

6,6%

6,8%

18

15

Ижевск

17,8

3,19

5,9%

6,7%

17

15

Екатеринбург

27,9

5,02

5,8%

6,7%

17

15

Томск

24,0

4,37

6,0%

6,6%

18

15

Оренбург

17,1

3,13

5,2%

6,6%

22

15

Челябинск

21,0

3,93

6,7%

6,4%

21

16

Московская область

35,0

6,65

5,7%

6,3%

15

16

Ярославль

19,8

3,77

6,6%

6,3%

17

16

Кемерово

20,8

3,99

6,8%

6,3%

17

16

Красноярск

24,1

4,63

5,8%

6,3%

20

16

Волгоград

20,4

3,95

6,1%

6,2%

18

16

Нижний Новгород

28,4

5,51

5,7%

6,2%

22

16

Ульяновск

16,2

3,19

5,5%

6,1%

17

16

Омск

20,7

4,12

5,8%

6,0%

21

17

Краснодар

25,3

5,07

5,9%

6,0%

18

17

Барнаул

21,0

4,23

5,3%

6,0%

17

17

Тольятти

17,0

3,46

6,4%

5,9%

16

17

Самара

23,1

4,77

5,5%

5,8%

17

17

Саратов

18,6

3,89

5,7%

5,7%

16

17

Рязань

18,0

3,83

5,4%

5,6%

15

18

Владивосток

28,5

6,18

4,4%

5,5%

19

18

Иркутск

23,7

5,20

5,6%

5,5%

18

18

Воронеж

18,4

4,05

5,6%

5,5%

23

18

Ставрополь

19,6

4,31

5,6%

5,5%

18

18

Уфа

20,7

4,55

4,9%

5,5%

23

18

Махачкала

22,6

4,98

5,4%

5,4%

25

18

Ленинградская область

23,1

5,16

5,0%

5,4%

18

19

Набережные Челны

19,6

4,44

4,7%

5,3%

16

19

Тюмень

22,0

5,02

5,2%

5,3%

17

19

Москва

55,2

12,69

4,5%

5,2%

19

19

Новокузнецк

15,7

3,66

5,8%

5,1%

18

19

Санкт-Петербург

35,9

8,59

4,4%

5,0%

21

20

Калининград

22,9

5,49

4,7%

5,0%

16

20

Казань

26,6

6,88

4,5%

4,6%

15

22

Сочи

35,7

9,49

4,0%

4,5%

15

22

Севастополь

23,3

6,87

4,3%

4,1%

19

25

Все локации

24,2

5,05

5,3%

5,8%

19

17

Источник: Циан.Аналитика

*Расчеты приведены для однокомнатных квартир, приобретенных на вторичном рынке. В расчетах сделано 2 допущения: 1. квартира куплена без ипотеки, 2. квартира сдается на протяжении всего года без перерыва.

В выборку вошли 35 городов с численностью населения от 500 тысяч человек, а также Сочи, Калининград, Московская и Ленинградская области.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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