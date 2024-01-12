Банковский вклад или квартира? Аналитики подсчитали, куда выгоднее вкладывать средства в 2024 году

Сейчас инвесторы-рантье могут рассчитывать в среднем на доходность в 5,8%*, в то время как средние ставки по депозитам превышают 10%. Средний срок окупаемости квартиры – 17 лет, это четверть от средней продолжительности жизни в России, подсчитали аналитики ЦИАН.

– Средний уровень доходности от сдачи в аренду однокомнатной квартиры, приобретенной на вторичном рынке в крупных городах РФ в январе 2024 г. составляет 5,8%. По сравнению с предыдущими годами это не очень высокое значение – в 2019-2020 гг. доходность превышала 7%, в 2021 г. – 6%. При этом постепенное повышение ключевой ставки во второй половине 2023 г. привело к улучшению условий по банковским депозитам. В октябре 2023 г. (последний месяц, за который есть данные ЦБ) средняя ставка по вкладу сроком от года в РФ составила 10,14%. К началу 2024 г. значение будет еще выше, – поясняют эксперты.

Таким образом, сейчас покупать квартиру с целью сдачи в аренду менее выгодно, чем положить имеющиеся средства под процент в банк.

– Реальная доходность от сдачи в аренду еще ниже расчетной, т.к. в стоимости квартиры не учитываются косвенные расходы – затраты на ремонт, часть коммунальных платежей, налоги, а также поправка на возможный простой помещения без арендаторов, – подчеркивают аналитики.

Для сравнения, в 2019-2021 гг. доходность от сдачи в аренду была на уровне доходности от банковских депозитов, а в некоторые месяцы даже выше.

Больше всех зарабатывают рантье в “столицах” и на Дальнем Востоке. В среднем по крупным городам РФ годовая аренда обходится в ~290 тыс. рублей. Больше всего на сдаче в аренду в абсолютном выражении могут зарабатывать рантье из Москвы (662 тыс. рублей за год), Санкт-Петербурга, Сочи и Хабаровска (более 400 тыс. рублей за год).

В Иркутске доходность от сдачи квартиры составляет 5,5%, в Красноярске – 6,3%, в Москве – 5,2%, При этом максимальные ставки по банковским вкладам находятся на уровне 15-18% годовых.

Доходность и окупаемость квартир в аренду в крупных городах РФ

Город Средняя ставка аренды 1-к. квартиры, тыс. руб. в месяц (янв.24) Средняя стоимость 1-к. квартиры, млн руб. (янв.24) Доходность Срок окупаемости, лет янв.23 янв.24 янв.23 янв.24 Хабаровск 34,0 5,13 6,3% 8,0% 19 13 Пермь 24,6 3,93 6,3% 7,5% 23 13 Новосибирск 28,0 4,63 6,2% 7,3% 16 14 Ростов-на-Дону 27,4 4,87 6,6% 6,8% 18 15 Ижевск 17,8 3,19 5,9% 6,7% 17 15 Екатеринбург 27,9 5,02 5,8% 6,7% 17 15 Томск 24,0 4,37 6,0% 6,6% 18 15 Оренбург 17,1 3,13 5,2% 6,6% 22 15 Челябинск 21,0 3,93 6,7% 6,4% 21 16 Московская область 35,0 6,65 5,7% 6,3% 15 16 Ярославль 19,8 3,77 6,6% 6,3% 17 16 Кемерово 20,8 3,99 6,8% 6,3% 17 16 Красноярск 24,1 4,63 5,8% 6,3% 20 16 Волгоград 20,4 3,95 6,1% 6,2% 18 16 Нижний Новгород 28,4 5,51 5,7% 6,2% 22 16 Ульяновск 16,2 3,19 5,5% 6,1% 17 16 Омск 20,7 4,12 5,8% 6,0% 21 17 Краснодар 25,3 5,07 5,9% 6,0% 18 17 Барнаул 21,0 4,23 5,3% 6,0% 17 17 Тольятти 17,0 3,46 6,4% 5,9% 16 17 Самара 23,1 4,77 5,5% 5,8% 17 17 Саратов 18,6 3,89 5,7% 5,7% 16 17 Рязань 18,0 3,83 5,4% 5,6% 15 18 Владивосток 28,5 6,18 4,4% 5,5% 19 18 Иркутск 23,7 5,20 5,6% 5,5% 18 18 Воронеж 18,4 4,05 5,6% 5,5% 23 18 Ставрополь 19,6 4,31 5,6% 5,5% 18 18 Уфа 20,7 4,55 4,9% 5,5% 23 18 Махачкала 22,6 4,98 5,4% 5,4% 25 18 Ленинградская область 23,1 5,16 5,0% 5,4% 18 19 Набережные Челны 19,6 4,44 4,7% 5,3% 16 19 Тюмень 22,0 5,02 5,2% 5,3% 17 19 Москва 55,2 12,69 4,5% 5,2% 19 19 Новокузнецк 15,7 3,66 5,8% 5,1% 18 19 Санкт-Петербург 35,9 8,59 4,4% 5,0% 21 20 Калининград 22,9 5,49 4,7% 5,0% 16 20 Казань 26,6 6,88 4,5% 4,6% 15 22 Сочи 35,7 9,49 4,0% 4,5% 15 22 Севастополь 23,3 6,87 4,3% 4,1% 19 25 Все локации 24,2 5,05 5,3% 5,8% 19 17

Источник: Циан.Аналитика

*Расчеты приведены для однокомнатных квартир, приобретенных на вторичном рынке. В расчетах сделано 2 допущения: 1. квартира куплена без ипотеки, 2. квартира сдается на протяжении всего года без перерыва.

В выборку вошли 35 городов с численностью населения от 500 тысяч человек, а также Сочи, Калининград, Московская и Ленинградская области.