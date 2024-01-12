Банковский вклад или квартира? Аналитики подсчитали, куда выгоднее вкладывать средства в 2024 году

Сейчас инвесторы-рантье могут рассчитывать в среднем на доходность в 5,8%*, в то время как средние ставки по депозитам превышают 10%. Средний срок окупаемости квартиры – 17 лет, это четверть от средней продолжительности жизни в России, подсчитали аналитики ЦИАН.
– Средний уровень доходности от сдачи в аренду однокомнатной квартиры, приобретенной на вторичном рынке в крупных городах РФ в январе 2024 г. составляет 5,8%. По сравнению с предыдущими годами это не очень высокое значение – в 2019-2020 гг. доходность превышала 7%, в 2021 г. – 6%. При этом постепенное повышение ключевой ставки во второй половине 2023 г. привело к улучшению условий по банковским депозитам. В октябре 2023 г. (последний месяц, за который есть данные ЦБ) средняя ставка по вкладу сроком от года в РФ составила 10,14%. К началу 2024 г. значение будет еще выше, – поясняют эксперты.
Таким образом, сейчас покупать квартиру с целью сдачи в аренду менее выгодно, чем положить имеющиеся средства под процент в банк.
– Реальная доходность от сдачи в аренду еще ниже расчетной, т.к. в стоимости квартиры не учитываются косвенные расходы – затраты на ремонт, часть коммунальных платежей, налоги, а также поправка на возможный простой помещения без арендаторов, – подчеркивают аналитики.
Для сравнения, в 2019-2021 гг. доходность от сдачи в аренду была на уровне доходности от банковских депозитов, а в некоторые месяцы даже выше.
Больше всех зарабатывают рантье в “столицах” и на Дальнем Востоке. В среднем по крупным городам РФ годовая аренда обходится в ~290 тыс. рублей. Больше всего на сдаче в аренду в абсолютном выражении могут зарабатывать рантье из Москвы (662 тыс. рублей за год), Санкт-Петербурга, Сочи и Хабаровска (более 400 тыс. рублей за год).
В Иркутске доходность от сдачи квартиры составляет 5,5%, в Красноярске – 6,3%, в Москве – 5,2%, При этом максимальные ставки по банковским вкладам находятся на уровне 15-18% годовых.
Доходность и окупаемость квартир в аренду в крупных городах РФ
|
Город
|
Средняя ставка аренды 1-к. квартиры, тыс. руб. в месяц (янв.24)
|
Средняя стоимость 1-к. квартиры, млн руб. (янв.24)
|
Доходность
|
Срок окупаемости, лет
|
янв.23
|
янв.24
|
янв.23
|
янв.24
|
Хабаровск
|
34,0
|
5,13
|
6,3%
|
8,0%
|
19
|
13
|
Пермь
|
24,6
|
3,93
|
6,3%
|
7,5%
|
23
|
13
|
Новосибирск
|
28,0
|
4,63
|
6,2%
|
7,3%
|
16
|
14
|
Ростов-на-Дону
|
27,4
|
4,87
|
6,6%
|
6,8%
|
18
|
15
|
Ижевск
|
17,8
|
3,19
|
5,9%
|
6,7%
|
17
|
15
|
Екатеринбург
|
27,9
|
5,02
|
5,8%
|
6,7%
|
17
|
15
|
Томск
|
24,0
|
4,37
|
6,0%
|
6,6%
|
18
|
15
|
Оренбург
|
17,1
|
3,13
|
5,2%
|
6,6%
|
22
|
15
|
Челябинск
|
21,0
|
3,93
|
6,7%
|
6,4%
|
21
|
16
|
Московская область
|
35,0
|
6,65
|
5,7%
|
6,3%
|
15
|
16
|
Ярославль
|
19,8
|
3,77
|
6,6%
|
6,3%
|
17
|
16
|
Кемерово
|
20,8
|
3,99
|
6,8%
|
6,3%
|
17
|
16
|
Красноярск
|
24,1
|
4,63
|
5,8%
|
6,3%
|
20
|
16
|
Волгоград
|
20,4
|
3,95
|
6,1%
|
6,2%
|
18
|
16
|
Нижний Новгород
|
28,4
|
5,51
|
5,7%
|
6,2%
|
22
|
16
|
Ульяновск
|
16,2
|
3,19
|
5,5%
|
6,1%
|
17
|
16
|
Омск
|
20,7
|
4,12
|
5,8%
|
6,0%
|
21
|
17
|
Краснодар
|
25,3
|
5,07
|
5,9%
|
6,0%
|
18
|
17
|
Барнаул
|
21,0
|
4,23
|
5,3%
|
6,0%
|
17
|
17
|
Тольятти
|
17,0
|
3,46
|
6,4%
|
5,9%
|
16
|
17
|
Самара
|
23,1
|
4,77
|
5,5%
|
5,8%
|
17
|
17
|
Саратов
|
18,6
|
3,89
|
5,7%
|
5,7%
|
16
|
17
|
Рязань
|
18,0
|
3,83
|
5,4%
|
5,6%
|
15
|
18
|
Владивосток
|
28,5
|
6,18
|
4,4%
|
5,5%
|
19
|
18
|
Иркутск
|
23,7
|
5,20
|
5,6%
|
5,5%
|
18
|
18
|
Воронеж
|
18,4
|
4,05
|
5,6%
|
5,5%
|
23
|
18
|
Ставрополь
|
19,6
|
4,31
|
5,6%
|
5,5%
|
18
|
18
|
Уфа
|
20,7
|
4,55
|
4,9%
|
5,5%
|
23
|
18
|
Махачкала
|
22,6
|
4,98
|
5,4%
|
5,4%
|
25
|
18
|
Ленинградская область
|
23,1
|
5,16
|
5,0%
|
5,4%
|
18
|
19
|
Набережные Челны
|
19,6
|
4,44
|
4,7%
|
5,3%
|
16
|
19
|
Тюмень
|
22,0
|
5,02
|
5,2%
|
5,3%
|
17
|
19
|
Москва
|
55,2
|
12,69
|
4,5%
|
5,2%
|
19
|
19
|
Новокузнецк
|
15,7
|
3,66
|
5,8%
|
5,1%
|
18
|
19
|
Санкт-Петербург
|
35,9
|
8,59
|
4,4%
|
5,0%
|
21
|
20
|
Калининград
|
22,9
|
5,49
|
4,7%
|
5,0%
|
16
|
20
|
Казань
|
26,6
|
6,88
|
4,5%
|
4,6%
|
15
|
22
|
Сочи
|
35,7
|
9,49
|
4,0%
|
4,5%
|
15
|
22
|
Севастополь
|
23,3
|
6,87
|
4,3%
|
4,1%
|
19
|
25
|
Все локации
|
24,2
|
5,05
|
5,3%
|
5,8%
|
19
|
17
Источник: Циан.Аналитика
*Расчеты приведены для однокомнатных квартир, приобретенных на вторичном рынке. В расчетах сделано 2 допущения: 1. квартира куплена без ипотеки, 2. квартира сдается на протяжении всего года без перерыва.
В выборку вошли 35 городов с численностью населения от 500 тысяч человек, а также Сочи, Калининград, Московская и Ленинградская области.