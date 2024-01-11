В Иркутской области бывшая работница полиции заплатит 1,5 млн рублей за взятки

Бывшая начальница организационно-методического отдела Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Иркутской области признана виновной в коррупции. Подробности дела передает пресс-служба региональной полиции.

Женщина причастна к девяти эпизодам преступлений, связанных с взятками и незаконной миграцией. Установлено, что обвиняемая в 2022 году создала организованную группу, участники которой помогли нескольким иностранцам за деньги нелегально перебраться в Россию.

Преступница с соучастниками получила от мигрантов более 1,2 млн рублей. Бывшей начальнице отдела полиции назначено наказание – условное заключение на 7 лет и штраф в 1,5 млн рублей. Расследование в отношении других фигурантов продолжается.