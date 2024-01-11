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В Иркутске модернизировали более 20 километров сетей уличного освещения

Строительство и модернизацию сетей уличного освещения провели в Иркутске в 2023 году – было отремонтировано более 20 километров, рассказали в мэрии.

Наиболее масштабные изменения коснулись окружной дороги микрорайона Зеленого. На участке протяженностью 2,5 километра установили 28 опор, еще 22 – на близлежащей улице Рабочего Штаба.

Кроме того, современное освещение появилось на улицах Свердлова, Братской, Богдана Хмельницкого, Ярославского, Полярной, Олонской, Терешковой, Мухиной, Академической, переулке Пионерском и других.

Работы выполнялись в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Всего в прошлом году было заменено свыше 150 опор и более 600 светильников.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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