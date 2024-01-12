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Гонка «Лыжня России» пройдет в Иркутске в феврале

В Иркутской области в феврале состоится Всероссийская массовая гонка «Лыжня России» – мероприятие начнется неподалеку от лыжной базы в поселке Молодежный Иркутского района, рассказали в региональном минспорте.

Предположительно, на старт в Приангарье выйдут около 10 тысяч человек. Для участия в событии нужно пройти регистрацию на Госуслугах или очно в мандатной комиссии.

Преимуществом онлайн-записи является то, что для участия в самом событии не потребуется предъявление оригинала паспорта и полиса ОМС – достаточно будет показать документы на Госуслугах.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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