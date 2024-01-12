Иркутская студентка отсудила у банка 1 млн рублей, который украли мошенники

Студентка одного из вузов Иркутска стала жертвой мошенников. Ущерб, который они ей причинили, девушка смогла отсудить. Подробности рассказала уполномоченный по правам ребенка в Приангарье Татьяна Афанасьева.

«Ей позвонили от имени службы безопасности банка и убедили принять срочные меры по сохранности счета. Девушка сообщила звонившему смс-коды. В итоге оказалось, что от ее имени был оформлен кредит в 1 млн рублей. Деньги тут же были переведены на другие счета и обналичены», – отметила омбудсмен.

После этого возбудили уголовное дело. Банк отказался аннулировать заем, поскольку, по его данным, разглашение приватных сведений третьим лицам входит в зону ответственности клиента. Соответственно, признать договор недействительным не вышло.

Пострадавшая подала апелляцию в суд, который встал на сторону истца. Он пришел к выводу, что банк владел данными о несостоятельности клиентки, а также одобрил заявку на заем с ложной информацией о работе и образовании девушки. В результате кредитный договор признали недействительным.