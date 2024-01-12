C 15 января ЦБ возобновляет продажу валюты. Что это значит?

C 15 января Банк России будет продавать ежедневно иностранную валюту в сумме на 15,9 млрд руб. Это почти в 20 раз больше, чем в предыдущие месяцы, что в том числе обусловлено возвращением ЦБ к операциям в рамках бюджетного правила. По мнению аналитиков БКС Мир инвестиций, это позитивный фактор для рубля, но он носит краткосрочный характер.

На это фоне рубль резко укрепился в четверг. Доллар впервые с конца ноября приближался к 88,5 руб., евро установил месячный минимум около 97,3 руб.

– Долгосрочным негативом для рубля выступает тот факт, что столь резкое увеличение продаж валюты в основном вызвано существенным сокращением нефтегазовых доходов, – подчеркивают аналитики БКС. – Учитывая, что цены на нефть и другие ключевые товары российского экспорта остаются на относительно низких уровнях, со временем негативный эффект от этого будет лишь усиливать давление на курс рубля. Кроме того, ситуация усугубляется большими затратами госбюджета, запланированными на этот год.

Ранее аналитики ПСБ прогнозировали укрепление курса рубля ниже 90 руб. в первом квартале 2024 года, однако затем не исключали возврат к отметкам 90-100 рублей за доллар.