79 тыс. тонн угля отгрузили на экспорт компании Иркутской области за новогодние каникулы

Угольные компании Иркутской области отгрузили на экспорт в восточном направлении 79,14 тысячи тонн угольной продукции – таковы данные на 9 января 2024 года. Это 27% от согласованного на январь объема. Об этом сообщил во время совещания под руководством губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

Как доложил министр транспорта Иркутской области Максим Лобанов, всего за 2023 год на экспорт железнодорожным транспортом из региона было вывезено более 3,4 млн тонн угля. Это более чем в два раза превышает индикативный план, который был установлен для региона в начале 2023 года.

– Для того чтобы увеличить объемы погрузки угольной продукции, была проделана большая работа: буквально в ручном режиме ежемесячно решался вопрос о согласовании региону необходимого объема угольной продукции на экспорт. В конце 2023 года между правительством Иркутской области и ОАО «РЖД» было подписано соглашение, гарантирующее региону в 2024 году лимит для экспорта в 3,3 млн тонн. С первых дней нового года компании приступили к отгрузке, мы видим, что обязательства выполняются – сообщил Игорь Кобзев.