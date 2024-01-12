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Перевозчики попросили президента субсидировать строительство складов на границе между Россией и Китаем

Комитет по транспортной логистике «Деловой России» предложил разработать меры поддержки для запуска новых логистических центров на погранпереходах Дальнего Востока и приравнять их к территориям опережающего развития (ТОР).

Государственная поддержка позволит привлечь частные инвестиции в модернизацию приграничной инфраструктуры, которой компаниям остро не хватает, повысить производительность труда, нарастить эффективность доставки и увеличить количество обрабатываемых грузов.

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Таким образом, логистика не будет тормозить развитие других отраслей экономики страны, а также торгового сотрудничества между Россией и Китаем, сообщил Вадим Филатов, совладелец и заместитель директора ПЭК, руководитель комитета по транспортной логистике «Деловой России» на встрече президента Владимира Путина с предпринимателями Дальнего Востока, которая состоялась 11 января.

Между Россией и Китаем действует 24 автомобильных пункта пропуска, при этом бизнес сталкивается с острой нехваткой логистических комплексов для обработки грузов на приграничных территориях. Большая часть погранпереходов в Уссурийске, Забайкальске, Краскино, Пограничном и других регионах Дальнего Востока оборудована устаревшими складами, отметил Вадим Филатов.

По его словам, дефицит качественных мультимодальных центров приводит к увеличению сроков доставки, тарифов на логистику и избыточному использованию трудовых ресурсов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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