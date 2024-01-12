Россияне боятся покупать ценные бумаги

Потенциал частных инвесторов оценивают в 40 трлн рублей. Об этом пишут «Известия».

Сейчас, сообщили в СФ, рассматривается законопроект о противодействии финансовым пирамидам и рисковым инвестициям через недобросовестных участников. Кроме того, одной из мер защиты частных инвесторов может стать открытая публикация различными компаниями собственной финансовой отчетности, на основании которых любой желающий может принять решение о приобретении акций. В Совфеде считают, что в связи с этим целесообразно постепенно вернуться к публичному раскрытию информации, которая необходима для обеспечения прозрачности на финрынке.

Национальное рейтинговое агентство, принимавшее участие в недавнем заседании Совета по развитию финансового рынка при СФ, на котором обсуждались новые меры и инициативы, придерживается мнения, что российской экономике сейчас как никогда нужны механизмы и рынки привлечения «длинных денег», так как инвестпроекты в реальное производство окупаются на достаточно длительном горизонте – от 3 до 10 лет.

– Для привлечения денег населения в первую очередь нужны совершенно четкие «правила игры», позволяющие гражданину верно оценить как свои возможности, так и потенциальные риски, – сказал «Известиям» управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. – При этом для защиты частных инвесторов следует каждому инструменту присваивать определенный индикатор (своего рода рейтинг), который бы давал инвестору представление о потенциальном балансе риска и доходности. В этом случае рядовой инвестор мог бы действовать зряче, – подчеркнул Гришунин.

Напомним, что российский рынок акций начал 2024 год с умеренного роста. Индекс МосБиржи в понедельник вырос на 0,7% до 3158 п., несмотря на снижение цены барреля марки Brent на 3,1%, до $76. Поводом для коррекции на нефтяном рынке стали новости о том, что Саудовская Аравия в феврале опустит цены на все сорта нефти для всех регионов.

Аналитики БКС Мир инвестиций отмечают, что технически индекс МосБиржи тестирует уровень сопротивления в районе 3150 пунктов. В случае закрепления выше этой отметки, цели покупателей сместятся к верхней границе боковика последних месяцев. Сдерживающим фактором выступает ухудшение внешней конъюнктуры: цены на нефть теряют более 3%, на товарных площадках в целом сегодня преобладает негативная динамика.