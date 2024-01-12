ФАС проверит банки из-за ограничений по льготной ипотеке

Предмет претензий клиентов – оформление кредитов только на жилье партнеров-застройщиков. Об этом пишут «Известия».

Финансовые организации стали требовать от застройщиков софинансирования кредитов. Юристы отметили, что игроков могут привлечь к ответственности по закону «О защите конкуренции». Хотя новые практики охладят рынок, в перспективе они рискуют привести к росту цен на недвижимость.

В ФАС поступили жалобы на банки, которые планируют ограничить выдачу льготной ипотеки и ввести комиссии для застройщиков, сообщили «Известиям» в пресс-службе органа. Там подчеркнули, что их рассмотрят в «установленном порядке». В ФАС не уточнили, поступили жалобы от граждан или от юрлиц (например, от самих застройщиков).

Центробанк также изучает «новые практики» участников рынка, сообщили в пресс-службе регулятора.

Стало известно, что сейчас инвесторы-рантье от сдачи квартиры в аренду могут рассчитывать в среднем на доходность в 5,8%, в то время как средние ставки по депозитам превышают 10%. Средний срок окупаемости квартиры – 17 лет, это четверть от средней продолжительности жизни в России, подсчитали аналитики ЦИАН.

Средний уровень доходности от сдачи в аренду однокомнатной квартиры, приобретенной на вторичном рынке в крупных городах РФ в январе 2024 г. составляет 5,8%. По сравнению с предыдущими годами это не очень высокое значение – в 2019-2020 гг. доходность превышала 7%, в 2021 г. – 6%. При этом постепенное повышение ключевой ставки во второй половине 2023 г. привело к улучшению условий по банковским депозитам. В октябре 2023 г. (последний месяц, за который есть данные ЦБ) средняя ставка по вкладу сроком от года в РФ составила 10,14%. К началу 2024 г. значение будет еще выше.

Таким образом, сейчас покупать квартиру с целью сдачи в аренду менее выгодно, чем положить имеющиеся средства под процент в банк.