Куда россияне ездили на Новый год?

В лидерах Египет и Санкт-Петербург. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные «Росгосстрах» и Travelata.ru.

В число самых популярных у россиян новогодних направлений вошли Египет (25%), российские регионы (22%), ОАЭ (14%), Турция (13%) и Таиланд (11%).

Средний чек за тур на курорты Египта составил 220,5 тыс. рублей (в прошлом году – 161,5 тыс. рублей), а самым дорогим стал средний чек за тур в Таиланд – 326 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что турпоток в Иркутскую область, где главным направлением для отдыха является озеро Байкал, планируется увеличить вдвое, до 3,6 млн человек к 2036 году. По итогам 2023 года турпоток должен составить 1,7 млн человек, такие данные на итоговой пресс-конференции озвучил губернатор Игорь Кобзев.

Среди российских направлений, как и годом ранее, лидирует Санкт-Петербург. В топ-3 направлений также вошли курорты Большого Сочи и Красной Поляны. Средний чек на туры по России составил 86 569 рублей.