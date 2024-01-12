Старый Новый год отмечают 30% иркутян

В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане из Иркутска.

Отмечать старый новый год планируют 33% иркутян. Судя по комментариям, чаще всего речь идет не о масштабных застольях, а о «легких домашних посиделках».

Женщины будут праздновать новый год по старому стилю чаще мужчин (38 и 28% соответственно). Больше всего желающих отметить неофициальную дату – среди респондентов старше 45 лет (42%): «Это наша история, забывать нельзя».

Старый Новый год в кругу коллег будут встречать 8% горожан.