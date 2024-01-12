Самый доступный лот в ЦАО Москвы оценивается в 14 млн рублей

Эксперты компании Skolkovo Realty проанализировали динамику спроса и предложения на новостройки в ЦАО Москвы.

По итогам 2023 года спрос на квартиры в новостройках ЦАО Москвы снизился на 27,34% относительно 2022 года и на 49,97% относительно результата за 2021 год.

В декабре 2023 года спрос на новостройки в центре российской столицы сократился на 6,81% относительно ноября 2023 года. На данный момент интерес к новостройкам в ЦАО столицы снижается на протяжении трех месяцев подряд, начиная с октября.

В целом за 2023 года рост спроса на покупку квартир в новостройках ЦАО Москвы был зафиксирован только в 5 месяцах из 12. При этом наиболее значительный рост в рамках помесячной динамики был отмечен в марте 2023 года, когда количество запросов увеличилось на 60%.

В январе 2024 года на первичном рынке ЦАО Москвы экспонируется 2836 квартир. Объем предложения с июля 2023 года увеличился на 1,4% или на 38 лотов.

Наиболее значительно вырос объем предложения в сегменте 3-комнатных квартир. С июля прошлого года количество объектов увеличилось на 48 единиц, до отметки в 860 предложений.

Также существенный рост был отмечен в сегменте многокомнатных квартир. В январе 2024 года объем предложения таких лотов в ЦАО Москвы достиг отметки в 511 лотов. С июля 2023 года количество таких квартир в продаже увеличилось на 34 лота.

Наиболее существенное сокращение числа предложений на первичном рынке ЦАО Москвы с июля 2023 года по январь 2024 года было отмечено в сегменте квартир-студий. Объем предложения за этот период сократился на 34 единицы, достигнув отметки в 138 единиц.

В январе 2024 года самая доступная квартира в ЦАО Москвы продается за 13,9 млн рублей. Такой бюджет позволит приобрести лот площадью 23 кв. м. в Басманном районе столицы. Планируется, что этот объект будет сдан в конце 2025 года.

Самая дорогая квартира на первичном рынке ЦАО столицы сейчас продается за 2,5 млрд рублей. Этот бюджет позволит приобрести лот площадью 1 тыс. кв. м. в Тверском районе столицы.