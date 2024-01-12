Иркутская область заняла второе место в России по развитию сельских территорий

В 2023 году на программу «Комплексное развитие сельских территорий» регион получил 2,2 млрд рублей.

«Сейчас наша область – на 2-м месте среди всех регионов страны по привлечению средств этой программы. И это хороший результат. Сумма за прошлый год – 2,2 млрд рублей. На эти деньги построены и приобретены 67 жилых домов, отремонтировано 7 участков дорог, реализовано 97 проектов по благоустройству. Кроме того, завершено строительство ряда социальных учреждений», – пишет губернатор Приангарья Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

Он подчеркивает, что работа в этом направлении не останавливается. На этот год уже запланировано строительство жилья, приведение в порядок дорог, обустройство сетями инженерной инфраструктуры под компактную жилищную застройку.