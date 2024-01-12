Электроэнергетики ИЭСК рассказали о зимнем режиме работы

Иркутская электросетевая компания перешла на усиленный режим работы в начале осенне-зимнего периода.

Энергетики увеличили количество оперативно-выездных бригад, подготовили все необходимую технику и обеспечили запас оборудования и материалов: трансформаторы и трансформаторные подстанции, опоры, изоляторы, километры провода и кабеля. На территории Иркутска, Иркутского и Шелеховского района подготовлено свыше 100 бригад общей численностью в 605 человек, также задействовано 130 единиц техники. В резерве находятся еще 690 человек из ближайших филиалов компании. Для обеспечения электроснабжения социальных объектов подготовлено 93 автономных источника электроснабжения общей мощностью 1,7 МВт. Для большей оперативности на определенные виды работ в период понижения температуры привлекаются дополнительно подрядные организации.

Такой подход позволил ИЭСК надежно пройти период морозов в декабре, а также новогодние праздники. Как поясняют специалисты, нагрузки на сети напрямую зависят от температуры воздуха.

Так, к середине декабря 2023 года в Иркутском районе они увеличились сразу на 40%. Значительная часть отключений электроснабжения носила локальный характер из-за превышения мощности отдельными потребителями или их группой, длительный и массовых ограничений допущено не было. Все аварийно-восстановительные работы были проведены в нормативные сроки, а подавляющее большинство из них в период до трех часов. Энергетики работали круглосуточно и без остановок.

Также проделана большая работа по информированию потребителей. В период морозов телеграм-канал «Свет38» работал круглосуточно. Сотрудники размещали информацию о текущих работах, а также отвечали на вопросы жителей, в праздничные дни действовал расширенный режим – с 08:00 до 22:00. Также круглосуточно работает Единый энергетический информационно-справочный центр по номеру 8-800-100-9-777.