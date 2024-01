Новости От IT – к fashion-ритейлу. Как иркутские айтишники открыли в Иркутске концепт-стор российской одежды В ноябре 2022-го в Иркутске открылся концептуальный магазин одежды российских брендов «336 и одна». Его создатели – руководители диджитал-агентства «Адикт» Антон и Алина Паймышевы – объясняют решение запустить новый, непрофильный проект в не самое простое для бизнеса время любовью к родному городу. «Мы любим это место и не хотим никуда уезжать, – говорят предприниматели. – Мы хотим изменить и улучшить жизнь в Иркутске. Концепт-стор российской одежды – один из способов это сделать». О том, как развивается проект, что общего у ритейла и IT и как опыт онлайн-бизнеса помогает в работе офлайн, Антон и Алина рассказали нашему изданию. Новые возможности Компания «Адикт» известна на рынке как диджитал-агентство, и вдруг – совсем другая сфера – магазин модной одежды, к тому же офлайн. Почему успешные предприниматели из IT-сектора решили заняться fashion-ритейлом? Антон: Идея пришла в конце лета 2022 года. Общая экономическая ситуация тогда была сложная: санкции, очень многие известные бренды ушли из страны. Рынок менялся, становился более свободным и открывал новые возможности для бизнеса. Мы решили этим воспользоваться. Но я бы не сказал, что digital и fashion в нашей концепции – совсем разные сферы. Если посмотреть наш сайт adict.ru и проекты, которые мы делаем, то там очень сильная визуальная составляющая, которая позволяет нашим клиентам быть особенными. И в проекте концепт-стора «336 и одна» мы, по большому счёту, продолжаем то же самое: благодаря одежде брендов, которые, в соответствии с нашей концепцией, не представлены на рынке массово, мы позволяем и себе, и нашим потенциальным покупателям быть особенными. Ещё одной мотивацией стало наше желание менять Иркутск. Мы много лет именно отсюда успешно занимаемся IT и дизайном, диджиталом, брендингом, и у нас нет желания куда-то уехать и всё здесь бросить. Мы любим это место, у нас в Иркутске много друзей и родственников, и не хочется искать другие места, чтобы там чувствовать себя комфортно. Мы хотим изменить мир вокруг себя. Концепт-стор российской одежды – один из способов это сделать. Алина: Тематика fashion-ритейла мне давно близка и интересна. Я много наблюдала за российскими брендами, иркутскими дизайнерами, и мне всегда очень не хватало такой авторской одежды в Иркутске, в отличие, например, от Москвы или Петербурга, где есть локальные концепт-сторы, куда можно прийти, посмотреть и выбрать что-то интересное, нестандартное. Мы много думали и обсуждали с Антоном, куда можно инвестировать свободные средства, и решили попробовать себя в модном бизнесе. Сосредоточились на российских брендах, объединили их под одной крышей и презентовали Иркутску. Да, это нестандартная сфера, в диджитал многое не так, но это интересно. Антон: У нас было и будет много творческих и бизнесовых экспериментов. Это нормально. Мне кажется, каждый предприниматель перебирает массу бизнес-моделей, и только некоторые из них начинают работать. Мы тоже стараемся экспериментировать, по-новому смотреть на бизнес, и если для этого есть силы, ресурсы и мотивация, то почему бы нет? У вашего концепт-стора очень необычное название – «336 и одна». Как оно соотносится с продажей модных вещей? Алина: Название мы взяли у Валентина Распутина, у которого есть рассказ «336 и одна». Суть в том, что 336 рек впадает в Байкал и только одна Ангара вытекает из него. Нам показалось, что это очень близко к нашей концепции индивидуальности, уникальности: вокруг нас есть огромное количество всего, в том числе, условно говоря, 336 разных брендов, и ты одна или один каждый день выбираешь, каким будешь. Мы уже давно хотели взять это название для какого-нибудь своего проекта – так получилось, что здесь оно нашло своё применение. Кроме этого, мы намеренно остановились на русскоязычном названии. Покупатели часто спрашивают, что значит «336 и одна»? Антон: Это самый первый вопрос, который все задают. Конечно, можно было бы придумать что-то простое, например, «Ангара», но я бы сказал, что это – один из наших вызовов. И по запросам в интернете, мы видим, что уже сейчас, всего через год с небольшим после открытия, люди ищут именно это название – «336 и одна». Плюс ко всему, мы таким образом, во-первых, популяризируем творчество Валентина Распутина, с которым даже не все местные жители знакомы, во-вторых, подчёркиваем свою уникальность и принадлежность к тому месту, где живём и которое любим – Байкалу. И, в-третьих, уходим от избитых стереотипов, которые здесь повсеместно встречаются. Осознанный fashion Как вы выбираете бренды? Каких принципов придерживаетесь? Алина: Когда идея концепт-стора только родилась, у меня было отобрано порядка 200 брендов, которые я знала, и на старте я всем отправила письма. Знакомились с основателями, менеджерами по продажам и выбирали, с кем совпадаем по концепции, по отношению к делу, условиям. Со многими у нас сложились хорошие партнёрские отношения, потому что мы продаём не просто одежду, а историю, которая скрыта за каждым брендом. Антон: Сейчас у нас представлено 18 брендов – как российских, так и иркутских, – которые можно отнести к такому зарождающемуся тренду, как «осознанный fashion». Это не высокая мода, а повседневная, в сегменте «средний, выше среднего» – стремящаяся к качеству и к тому, чтобы вещь была комфортной, удобной, долговечной. Поэтому в нашем концепт-сторе представлены не слишком распространённые и не всем известные бренды. Никого из них раньше в Иркутске не было, для многих наш город – самая восточная точка на карте. И это ещё один из вызовов нашей концепции – знакомство иркутян с такими брендами и в целом с таким отношением к одежде, моде. Алина: Мы не гонимся за какими-то супербыстрыми трендами. У нас есть бренды, капсульные коллекции которых повторяются из года в год практически без изменений. То есть это классический крой, но при этом он может быть немного нестандартным, так сказать, фирменным, плюс необычные ткани. И это, я думаю, очень классный подход для нас и для клиентов, потому что главное, что мы транслируем, – вещи должны быть с нами надолго. Иркутские бренды как находите? Алина: Иркутян мы не ищем, они сами к нам приходят. На самом деле, мы сейчас на той стадии, когда уже подобрали основной пул брендов, которые придали концепт-стору определённый медийный вес. И сейчас нам поступает очень много встречных предложений, в том числе от иркутских дизайнеров. Мы смотрим, насколько сходимся с ними по взглядам, готовы ли местные бренды себя презентовать, потому что с этим есть сложности. Не все правильно работают с точки зрения маркетинга, не все понимают особенности ассортиментной матрицы и другие детали. Есть очень много начинающих ребят, которым мы дополнительно помогаем, чтобы наше сотрудничество было взаимовыгодным с экономической точки зрения. А проблем с производством качественной одежды нет? Алина: Надо сказать, за год нашей работы лёгкая промышленность в России вообще очень сильно изменилась – благодаря или вопреки тому, что из страны ушли зарубежные производители. Некоторые из российских брендов за это время перенесли в страну свои производственные мощности из-за рубежа и выросли до таких масштабов, что готовы выйти на крупные торговые площадки, а какие-то уже там есть. В Иркутске тоже много хороших фабрик, и мы точно знаем, что все локальные бренды, представленные в «336 и одна», отшиваются здесь. Идеальная комбинация Концепт-стор «336 и одна» представлен и в интернете. Когда вы пришли к решению, что магазину нужен и онлайн-формат? Антон: Абсолютно сразу. И уверенно могу сказать, что наш интернет-магазин с точки зрения его функциональности и технической составляющей среди российских концепт-сторов – один из лучших. Сейчас у нас в интернет-магазине трафик из Москвы даже больше, чем из Иркутска. Естественно, всё это результат наработанного нами опыта в диджитале. В частности, мы уверены, что контент – это «король». Сейчас зачастую продаёт не цена, а именно то, как вещь подана, как она презентована, и мы изначально уделяли большое внимание созданию контента. Для нас это не побочная история из разряда «чтобы было». К каждой съёмке, каждому рилсу, посту мы относимся, с одной стороны, очень серьёзно, с другой – очень креативно. Если вы зайдёте в наши социальные сети, то увидите, что фотографии, видео сделаны очень качественно, на федеральном уровне. Благодаря этому проекту мы открыли для себя очень много интересных творческих людей в Иркутске: фотографов, видеографов, моделей, визажистов. То есть помимо брендов, которые создают одежду, в нашем городе есть ещё очень много замечательных творческих людей. И это здорово. А в принципе, одежду в интернете продавать легко? Алина: Мне кажется, после 2020 года – да, так как ковид изменил психологию потребителя и отношение его к онлайну абсолютно во всех сферах – от заказа еды до покупки обуви. Онлайн очень сильно развивается и даёт много инструментов для продажи, гораздо больше, чем оффлайн. Существует много разных путей пользователя, как он доходит до своей вещи. Например, выбрав подходящую вещь в магазине, можно посмотреть в интернете, где ещё её можно купить, где есть какие-то скидки. Может, у человека есть карта лояльности в интернет-магазине, и он сделает покупку там. Другая история, когда у бренда, у которого мы делаем оптовые закупки, какой-то предмет коллекции уже закончился, а у нас ещё есть, и к нам приходят заказы из других городов от желающих его купить. Есть большой процент тех, кто отложил вещь и думает, как он её будет вписывать в свой гардероб, потому что многие очень осознанно подходят к подбору одежды. Антон: Онлайн плюс офлайн – это идеальная комбинация с точки зрения нашей концепции осознанного выбора. В этом случае есть возможность на любом устройстве – телефоне, ноутбуке, планшете – спокойно посмотреть, как выглядит вещь, потом прийти в магазин и посмотреть на неё вживую, померить, подумать и принять уже взвешенное решение. Тем более, как уже сказала Алина, нам хочется, чтобы эти вещи были с людьми надолго. Еще одна важная особенность – отсутствие собственной наценки на бренды. Всё, что представлено в концепт-сторе, стоит ровно столько же, сколько в Москве, Петербурге или в интернет-магазинах. То есть можно зайти в интернет-магазин представленного у нас бренда, выбрать, к примеру, пуховик, и прийти купить его в «336 и одна» буквально по той же цене. Кроме этого, в бутике представлены не все вещи, часть из них находится на складе, а в онлайне представлено буквально всё. Сейчас каких покупателей больше: онлайн или офлайн? Алина: Всё-таки офлайн, причём, надо отметить, что после переезда магазина с улицы Карла Маркса в Галерею «Революция» у нас очень сильно вырос именно местный трафик, на который мы изначально даже не делали ставку. Многие нас спрашивают, не думаем ли мы, что офлайн-ритейл умирает. Нет, это не так. Мы видим: этот формат всё равно важен для покупателей. Людям нужно примерить вещь, посмотреть ткань, фурнитуру, крой. У нас есть постоянные покупатели, есть суперпостоянные, которые заходят каждую неделю. Антон: Аудитория, возможно, не столь большая, но мы и не рассчитывали на то, что у нас будет массовый поток и массовый покупатель. В Галерее «Революция» мы оказались ближе к именно нашим покупателям. «Перетекающий» опыт Какие компетенции, практики, наработанные в диджитал, вы применяете в ритейле? И наоборот? Антон: Это проектный подход, итерационность, характерные для IT. Реализуя проект концепт-стора, мы всё делаем так же, как и в диджитале: системно и методично, раскладывая сложную задачу на простые, относясь ко всему по принципу agile. Алина: Из диджитал-агентства сюда «перетекло» многое из системы коммуникаций: у нас внутри «Адикта» есть выработанные регламенты, как общаться в деловой переписке, как представляться, какие делать презентации для знакомства, в том числе для брендов одежды. При старте проекта «336 и одна» мы чётко следовали деловому стилю, и с первого слова были на одной волне с федеральными брендами. Антон: Ещё один важный вывод, который мы сделали: в офлайне нужно быть очень быстрым и гибким, точно так же, как в IT. Работая с онлайн-клиентами, мы раньше не обращали на это особого внимания, но сейчас стараемся трансформироваться, чтобы оперативно отказываться от каких-то не очень эффективных решений и переключаться на что-то другое. Когда клиенты приходят в «Адикт» с желанием создать сразу супер-интернет-магазин, мы коммуницируем с большим знанием дела, можем направить. Ведь по факту, совсем не обязательно инвестировать огромные средства в то, с чем клиент не будет потом работать. Правильнее начать с чего-то более простого и расти поступательно, нарабатывая компетенции, где-то что-то меняя – и в итоге прийти к этому решению эволюционно. Концепт-стор «336 и одна» на рынке уже больше года. Если обобщить – какой опыт вы получили? Чему научились? Алина: Интересным был опыт подбора команды для офлайн-ритейла. Сначала нам казалось, что диджитал и ритейл – это две разные сферы, и поиск людей должен выглядеть по-разному. Но оказалось, что здесь очень много общего, потому что в итоге мы выбираем людей со схожими интересами, мыслями, мотивацией, а дальше человек уже точно будет работать хорошо. И неважно где, в диджитале или в ритейле, и неважно кем – консультантом или управляющим. Кроме этого, за прошедший год мы очень много поняли про стрит-ритейл, в том числе, что в Иркутске он переоценён. Например, улица Карла Маркса уже давно не является торговой, и в Галерее «Революция» мы чувствуем себя гораздо комфортнее в плане того же проходящего трафика. Антон: Когда в 2008-2009 годах мы открывали наше агентство, это был разгар кризиса, и все, кто тогда уже был на рынке, говорили нам, молодым двадцатилетним ребятам, что у нас ничего не получится, так как мы выбрали самое неподходящее время для того, чтобы заниматься этим делом. Что надо подождать, перетерпеть, и потом всё будет хорошо. И было некое дежавю, когда нам в 2022 году говорили, что мы выбрали самое неподходящее время для открытия магазина, потому что санкции, кризис... В общем, идеальный шторм. Но, несмотря на это, мы уже больше года работаем и продолжаем двигаться дальше. И это даёт нам некоторую уверенность в том, что когда – рано или поздно – сложные времена пройдут, нам будет гораздо проще, легче и понятней все делать. Концептуальные цели Какие вы видите перспективные направления развития бизнес-проекта «336 и одна»? Алина: У нас идеи по доработке концепции, по новым брендам. Кроме этого, мы видим, что даже на новом месте нам становится тесновато и для наших амбиций и в целом для того, как мы видим проект в будущем. У нас есть потребность в росте, и не только в цифрах, но и по площади. Есть большая цель, которую Антон закладывал в нашу концепцию, – это выход с иркутскими брендами на более широкую аудиторию, потому что локальные бренды очень сильные, у них высокое качество пошива, и с ними можно дальше работать. Мы видим, что хорошей точкой роста может стать сотрудничество с самобытными локальными брендами и дизайнерами одежды из Бурятии. Объединившись, мы можем достойно представлять себя на федеральном уровне. Антон: Я бы разделил будущие задачи на три составляющие. Во-первых, хочется ещё изучить аудиторию, чтобы лучше понимать, что ей интересно, и даже расти вместе с ней, потому что аудитория в Иркутске отличается от других городов, как восточнее, так и западнее. Соответственно, очень важно чувствовать этот вайб и последовательно его менять. Второй момент заключается в том, что формат концепт-стора – это не просто магазин одежды. Это пространство, имеющее культурную составляющую. Поэтому в 2024 году мы хотим чуть больше внимания уделить именно культуре, связанной с российскими брендами, с лёгкой промышленностью, дизайном, модой. В частности, планируем организовывать различные выставки, мастер-классы, лекции, которые могут стать настоящим событием в жизни многих иркутян и не только. В Галерее «Революция» для этого очень благоприятная среда, это пространство сейчас обновляется, что очень здорово. Думаю, мы получим здесь определённую синергию. И третье, естественно, – это рост бизнеса. По опыту в IT и диджитале мы знаем, что границ нет, и к проекту «336 и одна» хочется относиться так же – как к стартовой точке, финал которой находится не в Иркутске.

336and1.ru Иркутск, ул. Карла Маркса, 40 mt

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен. / Сибирское Информационное Агентство / Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное Материалы сюжета "Одежный ритейл":







Все материалы сюжета (465)



Реклама на сайте Прогнозы 2024 Когда доллар будет выше 100 рублей Российский авторынок в 2024 году достигнет 1,4-1,5 млн штук «Пузырь скоро лопнет». Экономисты предрекают крах экономики Все материалы сюжета Реклама на сайте Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес