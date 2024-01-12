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Премий по итогам года стало существенно больше

Число россиян, получивших премии в конце 2023 года, максимально за 13 лет. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1600 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.

В начале декабря 2023 премий по итогам года ожидали 37% россиян. Получили – 37%. Это максимальное значение показателя за 13 лет.

Среди мужчин рассчитывали на премирование 35%, сбылись мечты у 32%. Женщины ожидали премий чаще (39%), и по факту премированных среди них оказалось больше (44%).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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