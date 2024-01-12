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Домклик занял лидирующие позиции среди сервисов по поиску недвижимости в Иркутской области

По итогам 2023 года Домклик стал самой популярной площадкой для поиска и покупки недвижимости в Якутии. В Иркутской области, Забайкальском крае и Бурятии сервис занял лидирующие позиции в сегменте.

Лидером среди других онлайн-площадок по сделкам с недвижимостью Домклик стал в Якутии: на него приходится свыше 50% уникальных посетителей всех интернет-сервисов по аренде и продаже недвижимости. В Бурятии эта цифра составляет 30%, в Иркутской области и Забайкалье по 28% соответственно.

Наиболее активно посещают Домлик в Якутии и Приангарье: в каждом из регионов ежемесячно фиксируется по 230 000 уникальных пользователей. За год их число в Якутии выросло на 87%, в Иркутской области – на 14%.

На 14% к началу года возросло количество продацов: при этом в иркутском сегменте онлайн-сервиса 3 500 физических лиц, риэлторов, представителей застройщиков и агентств недвижимости ежемесячно размещают более 30 000 объявлений.  В Якутии эти цифры составляют 1300 продавцов и около 9000 объявлений соответственно.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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