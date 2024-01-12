Дефицит бюджета 2023 года немного превысил плановое значение

По предварительным данным Минфина, дефицит федерального бюджета в 2023 году составил 3,24 трлн руб. или 1,9% ВВП, что немного выше плановых 2,9 трлн руб. (1,5% ВВП), о которых в конце декабря говорил министр финансов Антон Силуанов. Об этом рассказала Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам».

Итоговые показатели существенно отличаются от плановых цифр, заложенных в закон о бюджете, но более-менее близки к сентябрьским оценкам правительства, приведенным в пояснительной записке к закону о бюджете на 2024-26 годы.

Нефтегазовые доходы декабря оказались на 199,9 млрд руб. ниже ожиданий Минфина в начале прошлого месяца. Вероятно, сказались относительно низкие цены на Urals, существенные выплаты нефтяным компаниям по демпферу, а также сокращение закупок российской нефти со стороны Индии, о котором сообщают СМИ. По итогам года нефтегазовые доходы составили 8,82 трлн руб., что немного ниже плана и на 23,9% ниже уровня 2022 года. Приблизиться к плану по нефтегазовым доходам Минфину помог слабый рубль: средний курс доллара в 2023 году составил примерно 85 руб. против заложенного в бюджет показателя 68,3 руб. Негативное влияние на нефтегазовые доходы оказали низкие значения цен на российскую нефть Urals ($63/барр. в среднем в 2023 году вместо заложенных в бюджет $70/барр.), сокращение экспорта природного газа и, вероятно, более низкие значения добычи и экспорта нефти и нефтепродуктов (официальные данные не раскрываются).

Ненефтегазовые доходы по итогам прошлого года составили 20,3 трлн руб., что более чем на 3,1 трлн руб. выше плана, заложенного в закон о бюджете, и на 25% выше уровня 2022 года. В частности, поступления по НДС от производства и импорта выросли на 21,6%. Этому способствовали рост экономики (по итогам 2023 года он ожидается выше 3%, в то время как макропрогноз в основе закона о бюджете на 2023 год закладывал спад ВВП на 0,8%), более высокие значения инфляции, рост импорта в рублевом выражении с учетом опять же слабого курса рубля. Кроме того, росту ненефтегазовых доходов способствовали дополнительные сборы, введенные в течение года, в т.ч. налог на «сверхприбыль» (315 млрд руб.), «курсовые» экспортные пошлины.

Расходы бюджета в 2023 году составили 32,4 трлн руб. (на 3,3 трлн руб. выше плана и на 4% выше уровня 2022 года). На декабрь пришлись расходы на 5,5 трлн руб. (17% от годового значения).

В среднем за последние три года на декабрь приходилось около 20% годовых расходов. При этом необычно высокая доля годовых расходов (24%) пришлась на I квартал 2023 года в связи с авансированием выплат по госконтрактам, что способствовало более быстрому восстановлению экономики, но впоследствии – разгону инфляции из-за «перегрева» внутреннего спроса. Минфин утверждает, что «в целом, в 2023 году объем расходов федерального бюджета исполнен исходя из предельного размера бюджетных ассигнований, утвержденных в законе о бюджете и размера дополнительных ненефтегазовых доходов.

В 2024 году бюджетная политика останется стимулирующей, хотя и в меньшей степени, чем в 2023 году. Федеральный бюджет 2024 года предполагает расходы на рекордные 36,6 трлн руб. (примерно +13% к фактическому уровню 2023 года), профинансировать которые правительство рассчитывает мощным ростом доходов (35 трлн руб., +20,4% к уровню 2023 года). Плановый дефицит бюджета 2024 года составляет 1,6 трлн руб. (0,9% ВВП). Кроме того, в 2024 году в рамках переходного периода предусмотрена возможность направить на финансирование дефицита бюджета средства ФНБ в размере до 1,3 трлн руб. (до 2,9 трлн руб. в 2023 году). В 2025 году предусмотрено сокращение дефицита бюджета до 0,4% ВВП, а в 2026 году плановый дефицит составляет 0,8% ВВП.