Фестиваль «РобоСиб» пройдет в Иркутске

Посетить событие можно 19 и 20 января в «Сибэкспоцентре». Об этом сообщили в мэрии.

Более 100 команд будут соревноваться в девяти направлениях. В рамках образовательного проекта предусмотрен блок «Энергия в действии». Здесь ребята на практике освоят принципы работы гидроэлектростанций. Для каждой возрастной категории запланированы различные испытания.

В разделе «Лига» юные мастера продемонстрируют свои навыки в международных STEAM-соревнованиях. Конкурсанты познакомятся с основами инженерного дела, научатся проектировать и программировать.

Новички покажут знания в состязаниях «Дерзай, робот!».

Победители и призеры получат возможность отправиться на Национальный чемпионат по робототехнике, который пройдет в Красноярске.

Иркутяне и гости города могут посетить фестиваль бесплатно. Для них подготовят интерактивные площадки, лекции и мастер-классы. Программа рассчитана на два дня с 10:00 до 19:00. Расписание опубликовано на официальном сайте.

Организатором мероприятия выступает компания Эн+.