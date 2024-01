Что заказывали россияне из других стран в 2023 году?

В 2023 году россияне стали в 3,5 раза чаще заказывать товары из-за границы через СDEK.Shopping, чем в прошлом году. Аналитики из компании выяснили, какие товары и бренды пользовались самым большим спросом в 2023 году.

Среди всех категорий россияне чаще всего заказывали одежду и обувь – более 50,5% заказов, товары для здоровья – 20,79%, электронику – 12,75% и парфюмерию – 7,6%.

Одежда ушедших из РФ брендов пользовалась особенной популярностью. Так, среди мужчин самыми востребованными брендами стали Uniqlo, Nike и Asos. Чаще одеждой интересовались женщины, и они выбирали Massimo Dutti. Uniqlo и ZARA.

Среди аксессуаров самой популярной категорией оказались сумки. Женщины чаще всего заказывали модели от Michael Kors, Coach Outlet и Uniqlo, а мужчины – от H&M, Nike и Tommy Hilfiger

А кроссовки – еще одна лидирующая категория – в подавляющем большинстве заказывали мужчины. Самыми популярными брендами в 2023 году стали Nike, New Balance, Adidas, Puma, Asics и Vans.

В России значительно опустели и, одновременно, подорожали парфюмерные полки, поэтому россияне чаще стали заказывать привычные и любимые ароматы из-за рубежа.

Выяснилось, что женщины среди брендов предпочитают в основном Chanel, Lacoste и Lancome. В пятерку лидирующих ароматов вошли Lancome Pour Femme, Lacoste Eau De L.12.12 Pour Elle Sparkling, Zadig & Voltaire This Is Her, Chanel Chance Eau Fraiche, Calvin Klein Everyone.

Мужчины среди парфюмерных хитов чаще всего заказывали туалетную воду Chanel Allure Homme Sport, Hugo Boss Boss Bottled, Tom Ford Lost Cherry, Lacoste L.12.12 Blanc, Dunhill Icon.

Технику из-за рубежа начали заказывать чаще, чем раньше.

Две самые популярные категории – смартфоны и ноутбуки. Среди смартфонов лидирующую позицию традиционно занимает Apple, на заказы этой марки пришлось 67% всех заказов. Следующие по популярности оказались Samsung (10%), Xiaomi (8%), Google (5,2%), Huawei, Realme и Honor.

Среди ноутбуков тоже без неожиданностей – самыми популярными остаются Apple MacBook. В пятерку самых покупаемых вошли Apple MacBook Pro 14 M3 Pro (2023), Apple MacBook Air 15" M2 (2023), Apple MacBook Pro 14 M2 Pro (2023), Xiaomi RedmiBook 15 Pro 2023 и Asus Zenbook OLED.

Кроме того, россияне активно заказывали из-за рубежа игровые ноутбуки. В тройку лидеров вошли Mechrevo Jiaolong, MECHREVO Questyle 16 Pro и Lenovo GeekPro.