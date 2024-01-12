Туристов предупредили об опасности при выходе на лед Байкала в Листвянке

Неутешительная ледовая обстановка наблюдается на Байкале в районе поселка Листвянка. Из-за непогоды и сильного ветра здесь стал разрушаться лед, выход на который стал опасным, рассказали в ГУ МЧС России по Иркутской области.

В социальных сетях стали распространяться соответствующие видеозаписи. На них видно, как разрушенный лед находится в движении. При этом, несмотря на опасность, туристы продолжают выходить на поверхность озера ради красивых фотографий.

По прогнозам синоптиков, порывы ветра на Байкале сегодня и завтра могут достигать 33 метра в секунду. Ввиду этого туристам необходимо оставаться на берегу.