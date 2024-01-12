Две льдины с людьми оторвало и унесло в открытый Байкал

Семь человек попали в ледяную ловушку на Байкале – они оказались на льдинах, которые оторвало ветром и унесло далеко от берега. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Фото МЧС России

Инциденты случились вблизи станции Выдрино и поселка Танхой в Бурятии – на помощь людям на «Пиранье» выдвинулись более 10 спасателей из Приангарья. Известно, что на льдинах находились пять и два человека соответственно.

Ситуация разрешилась благополучно. В Танхое льдину с двумя людьми прибило к берегу, после чего они смогли самостоятельно выбраться. В районе Выдрино с другой льдины спасатели забрали двух людей. Трое отказались ехать, поскольку не захотели бросать находившуюся с ними технику – мотобуксировщики. Они дождались знакомых на хивусе, которые позже их забрали.