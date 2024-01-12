Проезд до Солнечного в Иркутске подорожает до 35-40 рублей

Проезд по двум маршрутам, транспорт по которым едет из центра города в микрорайон Солнечный, подорожает в Иркутске до 35-40 рублей, рассказали в мэрии.

«С 9 февраля 2024 года будет изменен тариф на проезд по муниципальным маршрутам № 16 "Ж/д вокзал – м/р Солнечный – Ж/д вокзал" и № 16с "м/р Солнечный – Ц. рынок"», – сообщили власти.

Стоимость поездки составит 35 рублей до 20:00 и 40 рублей – после 20:00. Перевозку пассажиров по маршруту осуществляет коммерческая компания – таковые могут не согласовывать цену с властями и самостоятельно менять тариф.