Названы школы, которые отремонтируют в Иркутске в 2024 году

Ряд муниципальных учебных заведений Иркутска будут отремонтированы в 2024 году за счет городского бюджета. Какие именно, рассказали в мэрии.

В частности, в школе № 75 и Центре детского технического творчества заменят кровлю. В общеобразовательном учреждении № 55 модернизируют водосточную систему. Вокруг здания школы № 77 сделают отмостку, благоустроят территорию. В спортивном зале образовательной организации № 6 обновят покрытие полов, оштукатурят стены.

Капремонт актового и танцевального залов запланирован в школе № 80: предусмотрена отделка стен и потолков, обновление полов. Кроме того, в санузле заменят трубы, плитку, а также будет куплено новое сантехническое оборудование.

В летнем оздоровительном лагере «Эколог» отремонтируют пешеходные дорожки, обновят ограждения. Замену крыш проведут в дошкольных учреждениях № 58, 84, 123, 132, 145, 186. В детском саду № 101 установят новые окна. Организуют второй этап работ в пищеблоке детского сада № 126. Подрядчик будет монтировать вентиляцию.

Основная часть работ традиционно будет организована во время летних каникул.