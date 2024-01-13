Новый вид мошенничества появился в Иркутской области

В Иркутской области появился новый способ обмана людей – он связан с такси. Подробности рассказали в региональной полиции.

По данным правоохранителей, жертвой аферистов стал 51-летний таксист. Он рассказал, что в приложении ему поступила заявка от незнакомки, которая указала адрес подачи автомобиля к одному из закрытых дворов в Октябрьском округе областного центра.

Когда водитель прибыл к указанному дому, то дорогу ему перегородил шлагбаум. В этот момент с ним связалась заказчица и предупредила, что ему поступит СМС с кодом, который нужно продиктовать для проезда на придомовую территорию. Заявитель назвал женщине цифры, а после диалог прекратился. Спустя несколько минут с его электронного кошелька списались 15 тысяч рублей.

По данным мужчины, несколько его коллег пострадали аналогичным образом, однако не обращались в МВД.

Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.