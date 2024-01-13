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В Иркутске покажут уникальный спектакль на воде

Музыкальный спектакль на воде трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Марии Киселевой «Сказ о русских берегах» покажут в Иркутске с 9 по 11 февраля, рассказали в мэрии.

Мероприятия пройдут в водноспортивном комплексе «Солнечный». В основе спектакля – путешествие по России – из глубины веков в современность. Зрители погрузятся в разные эпохи от XVI до XX веков.

Действие будет разворачиваться в трех пространствах – на сцене, на воде и в воздухе. В главных ролях выступят именитые спортсмены: олимпийские чемпионки Влада Чигирева и Елена Прокофьева, чемпионки мира Варвара Субботина и Анна Удовик.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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