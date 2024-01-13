Молодые семьи в Иркутске за 2023 год получили 155 млн рублей на жилье

Программа «Молодым семьям – доступное жилье» реализуется в Иркутске. В ее рамках в 2023 году выплаты на покупку или строительство жилья получили 113 молодых семей, рассказали в мэрии.

Финансовую поддержку можно направить также на погашение ипотечного кредита. Деньги выдаются в порядке очереди. Приоритетное право на недвижимость имеют многодетные молодые семьи. В 2023 году людям выдали более 155 млн рублей.

Подобная поддержка оказывается жителям Иркутска с 2005 года. За это время жилищные условия улучшили более 2 тысяч молодых семей. К началу текущего года участниками подпрограммы признаны 583 семьи, в том числе 62 многодетные. Социальная выплата предоставляется безвозмездно. Воспользоваться ею можно один раз.

Войти в подпрограмму могут семьи, которые нуждаются в жилье, являются платежеспособными, при этом оба супруга имеют российское гражданство и их возраст не превышает 35 лет. В зависимости от состава семьи они получают от 900 тысяч до более 2,5 млн рублей.

Финансирование осуществляется из федерального, регионального и городского бюджетов.