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Житель Иркутской области хотел обогатиться на криптовалюте и лишился 500 тысяч рублей

44-летний житель города Свирска Иркутской области стал жертвой мошенников. Они предложили ему заработок на несуществующих инвестициях, рассказали в региональной полиции.

Известно, что с мужчиной по телефону связался неизвестный. Он представился «менеджером государственной компании» и предложил заработок на покупке и продаже криптовалюты.

Житель Приангарья согласился и несколько дней подряд вкладывал свои, заемные и кредитные деньги. В итоге он перевел почти полмиллиона рублей. Спустя время, когда карта мужчины заблокировалась, он понял, что стал жертвой обмана. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

С начала года с участием лжеброкеров и псевдоинвестиционных консультантов было обмануто свыше 10 человек, у которых похитили более 10 млн рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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