Более 30 ледовых переправ открылись в Иркутской области

В Иркутской области в настоящее время действуют 32 ледовые переправы – их создали для безопасного передвижения по льду водоемов, рассказали в ГУ МЧС России по региону.

В частности две действуют в Усть-Кутском районе, одна – в Усольском, две – в Нижнеудинском, три – в Катангском, две – в Бодайбинском, три – в Братском, три – в Казачинско-Ленском, одна – в Качугском, шесть – в Тайшетском, две – в Чунском, пять – в Киренском, одна – в Шелеховском, одна – в Усть-Удинском.

За последние сутки в Приангарье открылась одна ледовая переправа в Усть-Удинском районе.