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Почти 30 проектов из Иркутской области получили президентские гранты

Фонд президентских грантов провел первый в этом году конкурс – его победителями стали 27 проектов из Иркутской области, рассказал губернатор Игорь Кобзев.

В число получателей поддержки из Иркутской области, например, вошли стоматологический центр помощи детям с ограниченными возможностями здоровья «Доктор Саша», проект по направлению адаптивного инклюзивного туризма для детей с ОВЗ «Вперед! Верхом!», который реализует клуб верховой и оздоровительной езды «Гармония».

Кроме того, поддержаны и продолжение областного инклюзивного фестиваля «Открытая рампа. Иркутская история», который проходит с 2019 года, а также проект «Школа финансовой грамотности для всех» в Слюдянке, в рамках которой будут обучаться пенсионеры и дети, и другие.

Всего на конкурс было подано около 11 тыс. проектов из 88 регионов страны, поддержку получили 1 559 проектов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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