Россияне уверены, что красивым людям проще строить карьеру

Большинство россиян считают привлекательные внешние данные серьезным плюсом при трудоустройстве и построении карьеры. Это выяснили аналитики сервиса по поиску работы SuperJob. Результаты есть у SIA.RU.

В частности, 69% опрошенных работодателей уверены, что хорошие внешние данные могут помочь соискателю в трудоустройстве и продвижении по службе. Кроме того, красивым людям удается получить больше желаемого, в сравнении с менее привлекательными: в этом уверены 64% жителей России.

Стоит сказать, что люди старше 34 лет верят в важность внешности при трудоустройстве чаще молодежи.

«Работодателей и соискателей, считающих красоту серьезным плюсом в трудоустройстве и построении карьеры, за 15 лет стало меньше, однако они по-прежнему в большинстве», – резюмировали эксперты.