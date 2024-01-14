Редкие кадры иркутской кинохроники восстановят в Приангарье

В Иркутской области восстановят редкие кадры кинохроники прошлого века, снятые в разные годы, начиная с 1915-го, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Работу проведут члены Союза кинематографистов РФ, режиссеры Полина Степанова, Мария Кельчевская и звукорежиссер Анатолий Бочкарев. Редкие кадры хранились в Российском государственном архиве кинофотодокументов в городе Красногорске и были частично приобретены иркутским кинофондом.

На записях показаны собрания союза христианских молодых людей в Сибири, проведения II годовщины 5-й Красной Армии в Иркутске, встреча бойцов Особой Дальневосточной армии, строительство БАМа, пейзажи Ангары, Иркута, озера Байкал, виды города Иркутска, а также люди, здания, улицы, манифестация по случаю вступления Италии в войну.

На их основе будут созданы сюжеты, которые планируется транслировать в кинотеатрах и библиотеках Иркутской области.