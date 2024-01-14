Первый всероссийский центр гидропоники создадут в Иркутской области

В Иркутской области планируется создать первый всероссийский центр гидропоники – реализация проекта начнется в 2024 году, рассказал губернатор Игорь Кобзев.

«Совместно с компанией "Русская Гидропоника" предприятием "Палп-Агро" и Иркутским аграрным университетом будет создаваться первый всероссийский центр гидропоники», – рассказал глава региона.

Проект запустит научно-образовательный центр мирового уровня «Байкал». Кроме того, в этом году будет развиваться 18 проектов, из них восемь – новые. Например, планируется создать единую мониторинговую систему по контролю за состоянием окружающей среды на основе нейросетей и систему переработки угля.