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Аренда двухкомнатных и трехкомнатных квартир подорожала почти на 12% за год в Иркутске

Аналитики провели исследование и выяснили, как за год изменились цены на аренду квартир в разных городах России, в том числе в Иркутске. Результаты опубликовал федеральный портал «Мир квартир».

В частности, однокомнатные квартиры за 2023 год стали дороже на 7,1% и стали стоить в среднем 23,5 тысячи рублей, двухкомнатные – на 11,3%, плата за месячную аренду выросла до 31 тысячи рублей, трехкомнатные – на 11,9%, до 39,2 тысячи рублей.

За четвертый квартал прошлого года прирост цен на съем однокомнатного жилья составил 12,6%, двухкомнатного – 6,1%, трехкомнатного – 8,4%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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