70% иркутских работодателей уверены, что хорошие внешние данные помогут построить карьеру

Большинство горожан считает привлекательные внешние данные серьезным плюсом при трудоустройстве и построении карьеры. Работодатели подтверждают это. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители компаний и экономически активные граждане из Иркутска.

«На красивого человека смотреть приятнее, настроение поднимается у всех присутствующих (и сотрудников, и клиентов)», – 71% представителей работодателей уверены, что хорошие внешние данные при прочих равных могут помочь соискателю в устройстве на работу и продвижении по службе. По шкале от 0 до 10 степень влияния красоты на трудоустройство и карьеру рекрутеры оценили в среднем на 3,6 балла.

«Красивые люди всегда получают больше относительно людей менее привлекательных», – уверены и 69% экономически активных горожан. Причем респонденты старше 34 лет – чаще тех, кто моложе (75 и 64% соответственно).