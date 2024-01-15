Владельцы банковских карт столкнулись с новой схемой мошенничества

Эксперты ПСБ рассказали, как иркутянам не попасть на уловки аферистов.

Мошенники звонят с разных номеров и представляются сотрудниками банка. Они настойчиво предлагают перейти по отправленной в мессенджер ссылке и для дополнительной защиты установить на телефон новое мобильное приложение ПСБ. При переходе по ссылке открывается сайт-двойник с логотипом банка. В некоторых случаях аферисты также отправляют собеседнику фальшивые удостоверения и другие поддельные документы. Банк призывает не поддаваться на уловки неизвестных лиц и не переходить по полученным от них ссылкам. Дополнительного мобильного приложения ПСБ не выпускал.

ПСБ напоминает, что мошенники могут использовать и другие выдуманные поводы для звонка. Например, они могут утверждать, что на клиента банка без его ведома оформлен кредит или неизвестные лица пытаются похитить денежные средства с банковского счета (карты). При этом в ходе разговора злоумышленники могут попытаться узнать персональные данные клиента, номер его карты, CVV-код, пароли из СМС или пароль от личного кабинета. Нередки случаи, когда аферисты предлагают собеседнику перевести деньги на «безопасный» банковский счет или перейти по ссылке, чтобы аннулировать кредит (платеж).

ПСБ призывает клиентов проявлять бдительность при поступлении звонков с незнакомых номеров и перепроверять информацию, полученную от неизвестных лиц. При поступлении сомнительного звонка специалисты службы безопасности банка рекомендуют прервать разговор, самостоятельно перезвонить в финансовую организацию и уточнить достоверность полученной от неизвестных собеседников информации.

Не следует сообщать незнакомцам персональные данные о себе и банковских счетах, открывать отправленный неизвестными лицами файл или ссылку. С их помощью преступники могут получить доступ к личному кабинету клиента и похитить имеющиеся на его банковских счетах средства или оформить кредит с последующим уводом денег на подставных лиц. В целях безопасности загружать приложения нужно только с официального сайта банка или в проверенных магазинах приложений. . Сделать это можно, воспользовавшись инструкцией на сайте банка .

Сотрудники ПСБ никогда не звонят клиентам, чтобы уточнить персональные данные (адрес, e-mail, документы и т.п.). Если банку нужно уточнить какую-либо информацию, клиента пригласят посетить офис лично в удобное для него время. Также менеджеры ПСБ не просят продиктовать коды подтверждений из СМС. Реальные звонки из банка носят исключительно информационный характер. Например, клиента уведомляют об изменении условий обслуживания или приглашают в офис для оформления услуг.

Клиенты ПСБ всегда могут перепроверить сведения по своим финансам в личном кабинете на официальном сайте банка psbank.ru, в мобильном приложении или по телефону горячей линии: 8-800-333-03-03.