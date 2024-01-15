Штрафы за обман клиентов могу достигнуть 0,1% капитала финорганизаций

Этот уровень сопоставим с наказанием за нарушение антиотмывочного законодательства. О нововведениях рассказали «Известиям» источники, близкие к регулятору.

Одной из важнейших для регулятора задач на данный момент является подготовка законопроекта, который предусматривает многократное повышение штрафов для банков за обман потребителей финуслуг, рассказали «Известиям» два источника «Известий», близких к ЦБ. Причем обсуждается, что размер наказания будет сопоставим с тем, что предусмотрен по ПОД/ФТ (противодействие отмыванию денег), уточнил один из собеседников.

Как объяснил адвокат КА «Юков и партнеры» Никита Суклин, сейчас в случае нарушения кредитной организацией требований антиотмывочного законодательства регулятор имеет право взыскивать с нее штраф в размере до 0,1% размера собственных средств (капитала), но не менее 100 тыс. рублей. Но это не предел. Если банк проигнорировал предписание ЦБ или нарушение создало реальную угрозу интересам кредиторов (вкладчиков), размер штрафа увеличивается вплоть до 1% от капитала.

Ранее в ПСБ сообщили о новой схеме мошенничества. Злоумышленники звонят с разных номеров и представляются сотрудниками банка. Они настойчиво предлагают перейти по отправленной в мессенджер ссылке и для дополнительной защиты установить на телефон новое мобильное приложение ПСБ.

При переходе по ссылке открывается сайт-двойник с логотипом банка. В некоторых случаях аферисты также отправляют собеседнику фальшивые удостоверения и другие поддельные документы. Банк призывает не поддаваться на уловки неизвестных лиц и не переходить по полученным от них ссылкам. Дополнительного мобильного приложения ПСБ не выпускал.