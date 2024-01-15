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Нефтяники выступают за отмену заградительных пошлин

Письмо направлено к уполномоченному при президенте по защите прав предпринимателей Борису Титову, узнали «Известия».

Топливный кризис прошлого года привел к беспрецедентным мерам правительства, которое в октябре ввело запрет на экспорт нефтепродуктов и увеличило экспортную пошлину с 20 тыс. до 50 тыс. рублей за 1 т для нефтеперерабатывающих заводов мощностью до 1 млн т в год. Эта мера ранее была введена в качестве борьбы с топливным кризисом. Однако вскоре после принятия этих ограничений представители малых и средних НПЗ обратились к уполномоченному при президенте по защите прав предпринимателей Борису Титову с просьбой взять ситуацию под личный контроль и рассмотреть возможность обратиться в правительство с просьбой оценить экономическую целесообразность правовых, налоговых и экономических последствий принятых мер (письмо имеется в распоряжении «Известий»).

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Как отмечают авторы обращения, распространение ограничительных мер на производителей уже привело к остановке ряда предприятий и угрожает запуску инвестпроектов, «что ведет к существенным потерям бюджета и утрате высокотехнологичных рабочих мест».

Ранее российский миллиардер Олег Дерипаска спрогнозировал снижение цен на нефть в 2024 году. «Дешевеющая нефть, которая в этом году на мировом рынке упадет еще процентов на 20, будет неплохим подспорьем в борьбе с инфляцией», – пишет он в своем Telegram-канале,

Напомним, что решение Саудовской Аравии резко снизить цены на свою нефть с поставкой феврале обрушило котировки Brent в понедельник, 8 января. Рынок напугало, что крупнейший в мире экспортер нефти испытывает проблемы с продажей своего сырья несмотря на то, что ключевые члены альянса ОПЕК+ договорились о сокращении добычи в январе.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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