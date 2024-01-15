Более 14 млн россиян ушли в неформальный сектор экономики

Это каждый пятый трудящийся, сообщили «Известиям» в Росстате.

Число работников в неформальном секторе экономики выросло до 14,2 млн человек в III квартале 2023 года. Там уточнили: это 19,1% от общей численности занятых. За год показатель увеличился почти на полмиллиона. В III квартале 2022-го в неформальном секторе работали 13,7 млн человек, или 19% общей численности занятых, добавили в Росстате.

В эту статистику попадают трудящиеся в компаниях или на предприятиях, не зарегистрированных официально, уточнили в службе. А также те, кто работает на себя, не оформляя официально свою деятельность. Например, занятые в сельском хозяйстве, торговле, услугах, строительстве и других отраслях экономики.

Важно различать теневой сектор, влекущий уход от налогообложения, и неформальный, где граждане платят сборы, отметила заместитель руководителя направления «Экономика и социальное развитие» ЦСР Елена Хейфец. Например, самозанятые – в отношении них применяется специальный налоговый режим: при работе с физлицами они должны платить только 4%, а с юрлицами и ИП – 6%. По ее словам, в III квартале их было 8,5 млн человек.

Ранее стало известно, что интерес к работе в сельском хозяйстве вырос у иркутян. По итогам двенадцати месяцев 2023 года в целом по России активность соискателей осталась на том же уровне, что и в 2022 году, при этом соискатели из Иркутской области открыли на 9% больше резюме, нежели годом ранее.

За прошедший год заметнее всего у иркутских соискателей вырос интерес к работе в сельском хозяйстве (количество желающих трудоустроиться в этой сфере выросло на 26% по сравнению с 22-м годом), в добыче сырья (+22% активных резюме), стратегиях и инвестициях (+19%), производстве (+17%), медицине и фармацевтике (+18%), строительстве (+16%), а также в IТ (+12%).