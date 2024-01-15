Кадровый голод чаще всего испытывают транспортные и производственные предприятия

В крупном бизнесе дефицит кадров ощутимее, чем на малых предприятиях. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители 1000 предприятий и организаций.

Кадровый голод сегодня испытывает большинство компаний, независимо от штатной численности и отрасли. 86% предприятий и организаций функционируют в условиях дефицита персонала.

Чем крупнее бизнес, тем чаще его представители жаловались на нехватку соискателей: 85% среди малых компаний и 89% среди предприятий со штатной численностью более 1000 человек.

Среди работодателей различных сфер деятельности о кадровом голоде чаще всего говорили транспортно-логистические компании (88%), промышленники (87%), торговые организации и предприятия сферы услуг (по 86%).

В логистической отрасли в дефиците водители и складские рабочие. В производственной и строительной сферах – квалифицированные рабочие и ИТР. В продажах – линейный торговый персонал, грузчики, комплектовщики. В сфере услуг — мастера и рабочие автосервисов, разнорабочие. Финансовому сектору не хватает менеджеров по продажам и работе с клиентами. IT – программистов, продактов и девопсов.